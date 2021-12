OnePlus 10 Pro mostra i muscoli su GeekBench

Il nuovo flagship del costruttore cinese di Pete Lau, il OnePlus 10 Pro (nome in codice NE2210) appare in rete con 12 GB di RAM su GeekBench.

OnePlus 10 Pro: ecco la versione da 12 GB di RAM su GeekBench

L'azienda cinese potrebbe lanciare presto il suo fiore all'occhiello di nuova generazione in poco tempo e quindi non sorprende che il dispositivo si riveli sempre più in rete; adesso, oltre ad averlo visto certificato presso numerosi siti per la certificazione online, lo abbiamo trovato sul portale di GeekBench. Non di meno, possiamo vedere le caratteristiche chiave che dovrebbe avere il modello di punta. OnePlus 10 Pro è stato ora avvistato sul noto sito di benchmark.

Le informazioni del device su Geekbench arrivano non molto tempo dopo che il modello è apparso sulla piattaforma cinese 3C; si legge che il dispositivo sarà dotato di supporto per la ricarica rapida da 80 W. Arriva su Geekbench con il numero di modello NE2210 che è simile a quello del sito Web 3C.

Il portale mostra che il terminale disporrà di ben 12 GB di RAM e funzionerà con il sistema operativo Android 12. Il telefono sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il flagship ha ottenuto un punteggio single-core di 976 e un punteggio multi-core di 3.469. Questo, al momento, è inferiore ai punteggi di OP 9 e 9 Pro, ma la probabile spiegazione è che questo modello potrebbe non essere stato ottimizzato per lo Snapdragon 8 Gen 1. Ergo, in parole povere, o è un modello prototipale o è possibile che l'azienda abbia underclockato il dispositivo per preservare la batteria vita, pertanto potrebbe essere un gadget non pronto per il mercato. La versione definitiva potrebbe ottenere altri risultati; staremo a vedere.