OnePlus 10 Pro: sarà un MOSTRO di velocità

OnePlus 10 Pro avrà il supporto per la fast charge cablata da 80 W. Ecco cosa è emerso a distanza di pochi giorni dal debutto ufficiale.

OnePlus 10 Pro: tutto quello che sappiam

Il telefono diventerà ufficiale la prossima settimana e prima del suo lancio il telefono ha superato diverse certificazioni. Oggi, il dispositivo ha superato ancora una volta una di queste, questa volta quella dell'ente asiatico 3C. I documenti confermano che il telefono avrà velocità di ricarica pazzesche.

Secondo il portale in questione, OnePlus 10 Pro con numero di modello NE2210 supporta un'uscita di 7,3 ampere a 11 V. Questo si traduce in un'enorme velocità di ricarica rapida di 80 W. È molto più veloce dei telefoni precedenti; finora la ricarica più veloce supportata dai dispositivi del marchio di Pete Lau è di 65 W. Con la velocità simile, OP 10 Pro diventerà il terminale OnePlus più veloce di sempre.

Oltre a questo, il telefono era stato precedentemente pubblicizzato per essere dotato di una batteria da 5.000 mAh. Sarà supportato da un supporto di ricarica wireless da 50W. In termini di altre specifiche, si dice che sia dotato di uno schermo LTPO AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione QHD+.

Sul telefono sarà presente un sistema di camere posteriori a tripla lente con marchio Hasselblad da 50 MP. Vanterà uno snapper selfie da 32 MP posizionato nel foro di perforazione dello schermo. Uno dei punti salienti del telefono sarà il suo processore. Il dispositivo verrà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe funzionare con Android 12 OS out of the box.