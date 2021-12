OnePlus 10: il debutto sembra essere alle porte

Il modello standard della serie OnePlus 10 è passato attraverso il sito Web di certificazione TENAA, suggerendo il suo imminente debutto. Il gigante cinese dell'elettronica di consumo si prepara a lanciare OP 10 Pro il prossimo mese. Il telefono sarà disponibile per i preordini dopo la sua presentazione ufficiale.

OnePlus 10: cosa sappiamo del modello standard?

Nel frattempo, il modello in questione è stato oggetto di molte perdite e speculazioni. Il mese scorso, 91mobiles ha condiviso le specifiche complete dello smartphone top di gamma del brand di Pete Lau. A parte questo, la pubblicazione ci ha fornito il nostro primo sguardo al telefono in arrivo.

Tuttavia, i dettagli sul modello standard della line-up sono stati pochi e sporadici. Rapporti precedenti affermano che il telefono potrebbe contenere un processore Snapdragon 8 Gen 1, sotto il cofano come il suo fratello Pro.

Ora, OP 10 è stato avvistato sull'ente per la certificazione TENAA. L'arrivo del terminale sul sito Web dell'autorità di regolamentazione cinese è un segno della sua presentazione imminente. Uno screenshot del telefono OnePlus 10 condiviso da 91mobiles mostra il numero di modello NE2210.

Tuttavia, vale la pena ricordare qui che il numero di modello NE2210 non è stato ufficialmente confermato appartenere al modello vanilla della gamma. Sappiamo solo che sarà un dispositivo pronto per il 5G.

Lo smartphone OnePlus 10 Pro invece, sfoggerà un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione QHD+. A parte questo, lo schermo potrebbe avere uno strato di Corning Gorilla Glass Victus sulla parte superiore per proteggerlo da graffi accidentali. Inoltre, potrebbe essere dotato di un foro di perforazione per ospitare lo snapper frontale. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il flagship ospiterà sul retro una main camera da 48MP, una ultra-wide da 50MP e una da 8MP. Il telefono sarà dotato di uno snapper frontale da 32 MP per i selfie.

Il telefono includerà un processore Snapdragon 8 Gen 1 octa-core sotto il cofano. Inoltre, verrà fornito con un massimo di 12 GB di RAM e offrirà fino a 512 GB di capacità di archiviazione integrata. Eseguirà il sistema operativo Android 12 con la skin ColorOS 12.