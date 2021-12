MediaTek Dimensity 9000: ecco i primi smartphone a montarlo

A seguito della presentazione del nuovo SoC di fascia alta di MediaTek, quest'oggi iniziamo a scoprire quali saranno i primi smartphone a montare il processore MediaTek Dimensity 9000. Ricordiamo che si tratta del primo SoC a 4 nm mai presentato finora, a cui si affianca il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, e dalle prime informazioni pubblicate in rete sembra proprio che quest'anno la creatura del colosso di taiwan darà del filo da torcere a Qualcomm.

Gli smartphone che monteranno MediaTek Dimensity 9000

Dalle prime informazioni condivise in rete dall'affidabile leaker Digital Chat Station, sappiamo che MediaTek Dimensity 9000 troverà posto su OPPO Find X4 atteso al lancio con il modello OPPO Find X4 Pro (quest'ultimo con lo Snapdragon 8 Gen 1) durante i mesi di febbraio/marzo, come abbiamo visto nella timeline relativa agli smartphone in arrivo entro il Q1 2022.

A seguire sarà il turno di Redmi K50 Gaming e subito dopo toccherà a Vivo e HONOR, sebbene di questi ultimi non sappiamo con precisione quali saranno i modelli interessati.

MediaTek vs Qualcomm: sarà una battaglia all'ultimo sangue

I risultati dei benchmark di MediaTek Dimensity 9000 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 svelano una situazione inedita: entrambi i SoC di fascia alta sono quasi agli stessi livelli di prestazioni, con MediaTek che batte Qualcomm in alcuni scenari e viceversa.

Nel 2022 scegliere un device di fascia alta con uno dei due SoC non equivarrà più ad acquistare uno smartphone già inferiore sulla carta, ma rappresenterà una scelta che in tutta probabilità garantirà prestazioni elevate e molto simili.