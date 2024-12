One UI 7 porta su Samsung Galaxy S24 una funzione esclusiva di Fold 6 e Flip 6

I modelli di Samsung Galaxy S24 che hanno già ricevuto la prima beta di One UI 7 possono adesso beneficiare di una nuova funzione che, fino a questo momento, era disponibile solo su Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6.

Stiamo parlando della normalizzazione del volume, che risolve un problema piuttosto frequente tra gli appassionati di musica: le variazioni improvvise nei livelli del volume tra le diverse tracce.

Con l’aggiornamento a One UI 7, Samsung ha dunque ampliato il supporto per questo sistema, promettendo un’esperienza di ascolto più uniforme e piacevole sui altri smartphone Galaxy compatibili.

Samsung: come attivare la normalizzazione del volume

Introdotta con One UI 6.1.1 sugli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, questa funzionalità regola automaticamente il volume durante la riproduzione dei file audio, evitando che i suoni diventino improvvisamente troppo alti o troppo bassi. Ora, con la prima beta di One UI 7, ne è stata confermata la disponibilità anche per la serie dei Samsung Galaxy S24.

Il procedimento per attivarla è molto semplice: basta recarsi nelle Impostazioni, accedere alle sezione Suoni e vibrazione, scegliere la categoria Qualità del suono ed effetti e, a quel punto, l’opzione sarà cliccabile:

In alternativa, grazie alle nuove scorciatoie introdotte da Samsung su One UI 7, è anche possibile accedere più velocemente al sistema di normalizzazione dell’audio tenendo premuto il cursore del volume nel pannello delle impostazioni rapide, che aprirà contestualmente una finestra di dialogo per la sezione Suoni ed effetti:

Questa funzione è particolarmente utile anche per gli utenti Samsung che, abitualmente, ascoltano musica da diverse piattaforme, fra cui i servizi di streaming che non implementano nativamente il sistema di normalizzazione. Al momento, come già specificato, la beta di One UI 7 conferma la disponibilità di questa funzione sulla serie dei Galaxy S24 ma è probabile che, con gli aggiornamenti in arrivo, Samsung includa altri smartphone Galaxy tra cui le unità di fascia alta ed alcuni modelli più datati.