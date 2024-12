One UI 7 finalmente sui Samsung Galaxy S24: c'è una novità che non hai notato

Samsung ha introdotto una novità molto attesa con il programma beta di One UI 7.0 basato su Android 15, che riguarda nello specifico il drawer con tutte le applicazioni installate sullo smartphone.

I possessori di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, grazie al nuovo sistema operativo, possono testare con mano un cambiamento nel layout, richiesto a gran voce durante gli ultimi anni.

Samsung introduce il drawer verticale su One UI 7

Gli screenshot condivisi dai colleghi di Sammobile, che di seguito andiamo a mostrarvi, permettono di osservare meglio il lavoro svolto da Samsung:

Con One UI 7, il layout del drawer delle app è strettamente collegato alla modalità di ordinamento scelta dall’utente. Quando le app sono ordinate alfabeticamente, il drawer assume un layout verticale. Passando invece all’ordinamento personalizzato, che consente di organizzare liberamente le icone, il layout ritorna al classico formato con scorrimento orizzontale, a cui Samsung ci ha abituato.

Per procedere al cambio dell’impostazione, è sufficiente aprire il drawer e cliccare sul pulsante con i tre puntini in basso a destra, nella barra di ricerca. Da qui, basta selezionare “Ordina” e, come detto, scegliere:

“Ordine personalizzato” per il layout orizzontale

“Ordine alfabetico” per quello verticale

Se con il tuo Samsung Galaxy S24 optassi per il layout orizzontale, potresti notare la presenza di spazi vuoti in alcune pagine. Nulla di drammatico: per risolvere facilmente il problema, è possibile cliccare sullo stesso pulsante nella barra di ricerca e selezionare “Pulisci pagine“. Questa funzione elimina tutti gli spazi vuoti ed organizza le icone in modo più coerente.

Si tratta di una gradita aggiunta ma, ovviamente, non è un qualcosa di rivoluzionario: da anni è possibile installare launcher alternativi che prevedono questa funzionalità. Al tempo stesso, il fatto che ora Samsung abbia deciso di implementarla nativamente su One UI 7 è comunque una buona notizia che, per adesso, farà felici solo i possessori dei Galaxy S24.