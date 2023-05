One UI 5 Watch con Wear OS 4: tante novità per gli smartwatch Samsung

Recentemente, Samsung ha annunciato la One UI 5 Watch, nuova versione del suo software personalizzato per gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5. In tale circostanza, sono state svelate alcune delle prossime funzionalità che verranno introdotte con l’aggiornamento.

Con il rilascio della One UI 5 Watch, Samsung renderà contestualmente possibile il passaggio da Wear OS 3 a Wear OS 4. Ciò porterà a numerosi vantaggi e miglioramenti, che saranno applicabili a tutti gli orologi che eseguono Wear OS 4 (non solo quelli di Samsung).

Sorprese in arrivo con la One UI 5 Watch su Wear OS 4

Come nel caso di Wear OS 3, anche per Wear OS 4 Google ha stretto una collaborazione con Samsung per la predisposizione di alcune specifiche funzionalità. Tra queste, ci sarà la possibilità per gli sviluppatori di creare quadranti personalizzati e più sofisticati. Gli utenti potranno invece modificare direttamente dal proprio smartwatch i loro quadranti preferiti. Inoltre, Wear OS 4 supporterà pienamente Gmail e Google Calendar.

In aggiunta, Wear OS 4 introdurrà la possibilità di collegare uno smartwatch ad un nuovo telefono senza la necessità di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa funzionalità è da tempo richiesta dagli utenti di smartwatch Samsung Galaxy. Inoltre, Wear OS 4 migliorerà la durata della batteria, sebbene Google non abbia ancora rivelato quale sarà l’effettivo incremento in termini di autonomia.

Google ha poi pubblicato un’anteprima per gli sviluppatori di Wear OS 4, che può essere scaricata immediatamente dai programmatori interessati. I possessori di Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 negli Stati Uniti e in Corea potranno sperimentare Wear OS 4 e One UI 5 Watch attraverso un programma beta che Samsung lancerà questo mese. La versione definitiva del nuovo software farà invece il suo debutto sul Samsung Galaxy Watch 6 nei mesi di luglio agosto.

Nel frattempo, qualora foste interessati, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 5 è attualmente disponibile ad un prezzo promozionale di soli 193 euro invece di 299 euro, grazie ad uno sconto vantaggioso del 35% su Amazon.

