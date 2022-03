One UI 4.1: le feature della fotocamera arrivano sui "vecchi" Galaxy

Dalla community Samsung arriva la conferma che a breve alcune tra le più importanti funzionalità della One UI 4.1 relativa alla fotocamera della serie Samsung Galaxy S22, sbarcheranno anche su alcuni “vecchi” smartphone della serie Galaxy.

La conferma arriva direttamente da due community moderator della community ufficiale di Samsung che, proprio in queste ore, dicono che la distribuzione dell'aggiornamento software potrebbe partire già in giornata.

Alcune funzioni della fotocamera della One UI 4.1 stanno arrivando sui vecchi Galaxy

Purtroppo i moderatori della community non hanno rilasciato chissà quali informazioni dettagliate, ma abbiamo ragionevole certezza che il nuovo aggiornamento software introdurrà le seguenti novità anche per i vecchi modelli di smartphone Galaxy:

Funzioni di ritratto notturno : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Flip3; Riconoscimento degli animali domestici : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3; Funzioni di modifica della posizione dell'illuminazione : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3; Video ritratto con la lente teleobiettivo : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Z Fold3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Z Fold3; Director's View ottimizzata : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3; Integrazione con Snapchat: in rilasciato per Samsung Galaxy S21.

Sebbene non ci siano indicazioni delle varianti Plus e Ultra dei vari modelli di smartphone Galaxy S, è altamente probabile che riceveranno l'aggiornamento assieme ai modelli base. Se possedete uno tra gli smartphone sopracitati, tenete sotto controllo il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa per l'arrivo di un nuovo aggiornamento software.