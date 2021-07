Pressione alta? Non è mai buon segno. Pressione bassa? Meglio tenerla d'occhio. In ogni caso uno sfigmomanometro automatico in casa è sempre importante, perché in qualsiasi momento puoi misurare ed agire di conseguenza. Oggi è la tua occasione per metterti al braccio lo sfigmomanometro più evoluto, semplice e pratico che c'è sul mercato: l'occasione è dettata dall'offerta lampo disponibile su Amazon, dove lo sconto del 38% porta il misuratore di pressione arteriosa Omron EVOLV a soli 104,99 euro.

La grande peculiarità sta nel fatto che è tutto incluso nel solo bracciale. Nessun tubo, nessun filo, nessun corpo esterno da appoggiare: solo un semplice bracciale “Intelli Wrap” (con diametro da 22 a 42 cm). Si indossa il bracciale, si clicca su “Start” e si dà il via all'istantanea misurazione.

Se vuoi un'esperienza più evoluta puoi collegare il bracciale all'app ufficiale Omron ed ottenere così indicazioni ulteriori, memorizzazione delle misurazioni effettuate e altro ancora: la sincronizzazione avviene tramite Bluetooth.

Sistolica, diastolica e battito cardiaco: su questi tre valori si possono leggere informazioni importantissime sul tuo stato di salute ed avere in casa uno strumento di facile utilizzo potrebbe salvarti la vita. Lo sconto è del 38%: ci stai ancora pensando su?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica