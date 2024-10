Novità Netflix: salva e condividi subito le tue scene preferite!

Hai mai voluto salvare una scena che ti è piaciuta particolarmente su Netflix? Fin’ora non era possibile. Da oggi è possibile grazie a Moments, una nuova funzionalità aggiunta dal colosso dello streaming. Questa nuova funzionalità mobile è stata lanciata a livello globale su iOS. L’azienda fa però sapere che nelle prossime settimane arriverà anche su Android.

Ma cosa ha di speciale? Grazie a questa novità ora puoi facilmente salvare, rivivere e condividere le tue scene preferite. Come funziona? Mentre stai guardando un episodio della tua serie preferita su iPhone e vuoi salvare una scena in particolare tocca Moments nella parte inferiore dello schermo. Automaticamente verrà salvata nella scheda My Netflix.

In questo modo puoi rivedere i tuoi Moments tutte le volte che vuoi sul tuo smartphone. Inoltre, se inizi a rivedere il film o l’episodio, la riproduzione inizierà direttamente dalla scena che avevi aggiunto ai tuoi preferiti. Ma non è tutto. Infatti, puoi condividere i tuoi Moments su Instagram, Facebook e altre piattaforme social in modo semplice e veloce.

Moments rivoluzionerà la tua interazione con Netflix

Grazie a Moments potrai in un attimo salvare le tue scene preferite su Netflix, che sia in un film o in un episodio della serie TV che sta seguendo. Oltre a salvarli, i tuoi Moments possono essere condivisi. Fallo direttamente mentre li crei oppure direttamente dalla scheda My Netflix. Seleziona la scena e tocca per condividerla su tutte le piattaforme.

“Il lancio di Moments – spiega l’azienda – coincide con una nuova campagna globale del marchio Netflix chiamata “It’s So Good“, che presenta alcuni dei momenti più amati e memorabili che hanno affascinato i fan di tutto il mondo, tra cui Cardi B, Simone Biles e Giancarlo Esposito. Speriamo che Moments si espanda in futuro, offrendo ancora più modi ai membri di usare e godere della funzionalità. Quindi restate sintonizzati per gli aggiornamenti!“.