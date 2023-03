NordVPN è la VPN affidabile per streaming e sicurezza

Con NordVPN ottieni una VPN specifica per la tua sicurezza e uno streaming impeccabile. Attivala oggi stesso al 63% di sconto. Approfittando della Birthday Campaign puoi anche vincere da 3 mesi fino a 1 anno di protezione extra gratis! Un’ottima iniziativa per conoscere questo provider.

Tra l’altro è sempre in vigore la politica “Soddisfatti o Rimborsati“. Perciò hai tempo 30 giorni per convincerti della bontà di questo prodotto o, altrimenti, chiedere il rimborso totale. Per quest’ultimo non dovrai fornire alcuna motivazione, ma contattare solamente l’assistenza.

Disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il team di tecnici sarà sempre ben lieto di rispondere a tutte le tue domande o aiutarti nella configurazione della sua app. Disponibile per tutti i sistemi operativi più diffusi, può essere installata fino a un massimo di 7 dispositivi simultaneamente.

NordVPN è la VPN specifica per il tuo streaming

Quando si parla di VPN, nello specifico di NordVPN, spesso la si associa a privacy e sicurezza. In realtà, le sue funzionalità incluse sono perfette per ottenere uno streaming senza buffering e senza disconnessioni. Sì, hai capito proprio bene!

Finalmente potrai goderti tutti i tuoi contenuti preferiti senza dover subire rallentamenti o LAG. Guarda una partita live streaming senza che si blocchi sempre sul più bello. Questo grazie ai suoi server sempre aggiornati e super veloci che forniscono una larghezza di banda illimitata.

Sicurezza per i tuoi dati e la tua privacy

Nondimeno, NordVPN è la VPN che ti assicura un Indirizzo IP Dedicato. Così fornisce sempre una sicurezza estrema per i tuoi dati e la tua privacy. Attivandola sui tuoi dispositivi avrai uno scudo protettivo contro qualsiasi minaccia online. Primo fra tutti, un tunnel crittografato renderà le tue informazioni personali al 100% anonime.

Inoltre, avrai dalla tua parte Threat Protection. Questa funzionalità rimane attiva anche quando non sei connesso a un server. Il suo obiettivo è quello di bloccare tracker, malware, hacker e perfino annunci pubblicitari, pop up e banner. Insomma, avrai tantissima sicurezza senza rinunciare alla velocità.

