Nokia rilascerà presto Android 12 per questo smartphone

Un inedito rumor svela che Nokia 3.4 potrebbe presto ricevere l'aggiornamento ad Android 12. L'azienda in forze a HMD ha già iniziato il rilascio dell'aggiornamento all'ultima versione di Android per Nokia G50, Nokia X10 e Nokia X20, ma sembra altamente probabile che il team di sviluppo stia testando Android 12 anche per lo smartphone Nokia 3.4.

Un rumor svela l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 12 per Nokia 3.4

La “conferma” arriva dal passaggio del sopracitato smartphone con a bordo Android 12 su Geekbench, come si può notare nell'immagine sottostante, sottolineando quindi che esiste una specifica build del nuovo OS di Google per lo smartphone di Nokia.

Ultimamente l'azienda è stata al centro di aspre critiche per quanto riguarda la strategia fallimentare di aggiornamento ad Android 11 (talaltro confermata dalla stessa compagnia in una intervista), mentre addirittura si è scoperto che in alcuni casi permetterà ai propri utenti di acquistare aggiornamenti software supplementari per alcuni device.

Indipendentemente da tutto ciò, la strategia dell'azienda continua a essere quella di garantire un lungo supporto software per i propri device: Nokia, infatti, è ancora oggi una delle poche aziende ad aver abbracciato la policy 3+3+3 per quanto riguarda il supporto a 3 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di patch di sicurezza e 3 anni di garanzia.

Vi terremo informati non appena ci saranno eventuali novità circa l'arrivo di Android 12 su Nokia 3.4.