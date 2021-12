Nokia, che combini? Android 11 non arriva più su questo device

Nokia ha cancellato Android 11 per Nokia 9 PureView, l'iconico smartphone di fascia alta del 2019 costituito da un modulo fotografico con una singolare disposizione dei quattro sensori che lo compongono. Contrariamente a quanto precedentemente confermato dalla stessa compagnia, Nokia è tornata indietro sui suoi passi con il Nokia 9 PureView: l'ultima major release del sistema operativo di Google non arriverà più nel Q3 2021, bloccando così il device ad Android 10.

Niente più Android 11 per Nokia 9 PureView

Qual è il motivo che ha spinto l'azienda a ritornare sui suoi passi? Dalle informazioni pubblicate dalla stessa azienda sul sito polacco, scopriamo che “incompatibilità tra la fotocamera e il software avrebbe compromesso l'esperienza di utilizzo non rispettando i nostri standard di alto livello.” In parole povere, il team di sviluppo ha incontrato parecchi difficoltà nella gestione della fotocamera del telefono portando così l'azienda all'estrema decisione: bloccare definitivamente lo sviluppo di Android 11 per il telefono.

Ovviamente gli utenti non hanno preso bene la decisione di Nokia, soprattutto considerando la tempistica dell'annuncio: in molti, infatti, sottolineano che l'azienda avrebbe dovuto informare i propri utenti diverso tempo fa e non a ridosso della vecchia timeline di rilascio.

Nokia, però, viene in soccorso dei propri utenti con una iniziativa lodevole: tutti gli utenti muniti di Nokia 9 PureView che vogliono uno smartphone con Android 11, possono ottenere uno sconto del 50% per l'acquisto del modello Nokia XR20 o di un altro device della serie X.

