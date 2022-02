Nokia ufficializza i nuovi auricolari Go Earbuds 2+ e Earbuds 2 Pro

Assieme agli smartphone Nokia G11 e G21, di cui vi abbiamo parlato proprio ieri, HMD Global ha presentato anche i nuovissimi auricolari Bluetooth Nokia Go Earbuds 2+ ed Earbuds 2 Pro.

Nokia Go Earbuds 2+ ed Earbuds 2 Pro: caratteristiche tecniche

Entrambi sono dotati di Bluetooth 5.2 con supporto Fast Pair, driver audio da 10 mm per un suono ricco e chiaro, cancellazione del rumore ambientale (ENC) che elimina i disturbi di fondo e garantisce estrema chiarezza della voce durante le telefonate. Tutti e due i modelli godono di certificata impermeabilità secondo lo standard IPX4, che li rende resistenti al sudore ed agli schizzi.

Gli auricolari Bluetooth di Nokia dispongono di un touchpad per il controllo dell'audio: la versione Pro vanta la presenza della modalità di video e gioco a bassa latenza, così da evitare ritardo nell'audio per un'esperienza multimediale coinvolgente. Per entrambe le cuffiette wireless è prevista una batteria integrata da 40 mAh ed una custodia di ricarica da 300 mAh, per un'autonomia totale di 24 ore.

Nokia Go Earbuds 2+ ed Earbuds 2 Pro sono disponibili nei colori bianco e nero, a rispettivi prezzi di circa 45 euro e 50 euro (a breve, si spera, anche da noi in Italia).