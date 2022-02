Nokia G21 UFFICIALE: nuovo smartphone economico che dura tre giorni

Il nuovo smartphone Nokia G21, secondo quanto dichiarato da HMD Global, è in grado di funzionare per tre giorni con un singolo ciclo di ricarica.

Nokia G21: caratteristiche tecniche

A bordo troviamo una batteria da 5.050 mAh. L'azienda ha ulteriormente ottimizzato la modalità di risparmio energetico, rendendola meno “limitante” rispetto al passato. Ciò ha consentito di predisporre un primo livello al 20% (anziché al 10%). Con una percentuale del 10% diventerà operativo il secondo livello di risparmio energetico, per prolungare ulteriormente la durata della batteria.

Degno di nota è anche il display presente sul Nokia G21: stiamo parlando di un pannello LCD con diagonale da 6,5 ​​pollici, risoluzione HD+ e frequenza d'aggiornamento fino a 90 Hz (60 Hz con modalità di risparmio energetico attiva). Il telefono vanta inoltre la presenza di un nuovo sensore principale da 50 MP, con annessa modalità notturna, a cui si aggiungono la lente macro da 2 MP ed il sensore di profondità da 2 MP (purtroppo, viene meno l'ultrawide da 5 MP del G20.

Completano il quadro generale: chipset Unisoc T606, GPU Mali G57 MP1, connettività 4G, memoria interna da 64 GB o 128 GB in abbinamento con 4 GB di RAM, Android 12, supporto per il dual-SIM con triplo slot per installare anche schede microSD, lettore digitale sul lato e jack per cuffie da 3,5 mm.

Nokia G21 è disponibile a partire da 229€ nel colore Nordic Blue (navy) in configurazione da 4/128 GB. Fino al 13 marzo, acquistando nello store ufficiale, puoi avere il 10% di sconto sulla cover realizzata in materiale riciclato.