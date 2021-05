Secondo quanto riferito, pare che HMD Global stia lavorando ad un nuovo smartphone chiamato Nokia C20 Plus. Questo telefono ha fatto visita alla piattaforma di benchmarking Geekbench rivelando alcune delle sue specifiche chiave.

Nokia C20+: cosa sappiamo?

Il mese scorso, l'azienda finlandese aveva annunciato una sfilza di telefoni nel corso di un evento dedicato: Nokia G10, G20, C10 e C20. Il moniker Nokia C20 Plus suggerisce che sarà una versione migliorata del C20. Venendo all'elenco Geekbench 5 del dispositivo, si scopre che il telefono disporrà di 3 GB di RAM e funzionerà con il sistema operativo Android 11.

Il nome esatto del chipset non è menzionato nell'elenco di Geekbench: si legge solo che avrà un processore Unisoc con quattro core con clock a 1,20 GHz e gli altri quattro core in esecuzione a 1,60 GHz. Il portatile ha ottenuto un punteggio di 126 e 476 rispettivamente nei test single-core e multi-core di Geekbench. Sembra che il telefono possa essere dotato del chipset Unisoc SC9863A, lo stesso che attualmente alimenta il telefono Nokia C20.

Oltre a presentare più RAM, il Nokia C20 Plus dovrebbe anche avere una batteria più grande rispetto al C20. Una recente perdita ha affermato che il C20+ avrebbe ospitato una batteria da 5.000 mAh, mentre il C20 ha una batteria da 3,00 Ah. Si ipotizza inoltre che l'edizione Plus avrà una doppia camera posteriore. In confronto, il modello standard ha una singola lente posteriore da 5 megapixel.

Si dice che il marchio finlandese stia lavorando anche su uno smartphone chiamato Nokia C30. Finora, il rumor ha rivelato che verrà fornito con una batteria da 6.000 mAh, un sistema a doppia camera e uno scanner di impronte digitali rivolto all'indietro. Si prevede un prezzo inferiore a € 100, IVA esclusa. Non sappiamo quando l'azienda annuncerà i suddetti dispositivi, ma sembra che il debutto di questi due entry level sia dietro l'angolo.

Nokia

Smartphone