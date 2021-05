Una nuova fuga di notizie ha rivelato che Nokia C20 Plus e C30 stanno per arrivare sul mercato e sembra proprio che disporranno di grandi batterie sotto la scocca.

Nokia C20 Plus e C30: saranno due battery-phone

HMD Global potrebbe presto lanciare due nuovi modelli facenti parte della serie C di casa Nokia. Sono emerse nuove informazioni che rivelano che i nuovi dispositivi arriveranno come Nokia C20 Plus e Nokia C30 e disporranno di grandi batterie.

Secondo Nokibar tramite Baidu, il Nokia C20 Plus avrà una capacità della batteria di 5000 mAh mentre il Nokia C30 avrà una capacità della batteria di 6000 mAh. Il primo è un grande upgrade rispetto alla batteria da 3000 mAh del Nokia C20 standard, mentre il secondo è la più grande capacità della batteria mai vista in un telefono del brand finlandese.

I render 2D di entrambi i dispositivi inclusi nella perdita mostrano che entrambi i terminali avrannio un design simile con le differenze notevoli relative alle loro dimensioni e allo scanner di impronte digitali che sarà presente sul Nokia C30. Entrambi i gadget sono dotati di doppia camera posteriore alloggiata in un modulo rotondo, affiancata a sinistra da un flash LED e da un foro nel pannello posteriore per l'altoparlante. Non manca un jack audio si trova nella parte superiore.

Considerando che la serie C di Nokia è famosa per eseguire Android Go, questi due dispositivi dovrebbero eseguire Android 11 Go Edition fuori dagli schemi. Possiamo anche aspettarci che siano alimentati da chipset UNISOC.

La fonte riferisce che uno dei due telefoni sarà lanciato in Cina ma non sappiamo quale sarà. Non ci sono inoltre informazioni su quando dovrebbero essere lanciati. Non sappiamo se approderanno nei mercati internazionali, ma conoscendo il brand è probabile che arrivino ovunque nelle settimane a venire.

