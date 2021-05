HMD Global ha appena rilasciato una nuova roadmap riguardante Android 11 per i vecchi telefoni del brand Nokia commercializzati nei mesi passati; fra tutti, troviamo in cantiere l’aggiornamento al Nokia 9 PureView che, stando a quanto si ipotizza, dovrebbe approdare nel prossimo trimestre.

Android 11: ecco la nuova roadmap per i device HMD

HMD Global è stato piuttosto lento con il lancio di Android 11 sui suoi dispositivi. Per un marchio che si vanta di quanto sia eccezionale quando si tratta di aggiornamenti software, questo è stato alquanto deludente. Ora, una nuova roadmap di Android 11 rilasciata dai produttori rivela che l’update in questione arriverà più tardi per alcuni telefoni del marchio.

Secondo la roadmap condivisa sui forum ufficiali della Nokia Community, il rollout che era originariamente previsto per terminare entro il secondo trimestre del 2021 terminerà ora nel terzo trimestre, se non più tardi.

Dispositivi come Nokia 9 PureView, Nokia 7.2 e Nokia 6.2 riceveranno ora l’aggiornamento ad Android 11 nel terzo trimestre dell’anno e sembra che alcuni lo vedranno – addirittura – verso la fine del 2021.

Nokia 1 Plus, Nokia 1.3 e Nokia 1.4 e tutti telefoni Android Go, riceveranno i loro nuovi firmware aggiornati in questo periodo, insieme al 5.3 che originariamente avrebbe dovuto essere aggiornato nel quarto trimestre del 2020. Anche Nokia 3.4 e Nokia 5.4 saranno tra i dispositivi che ricevono il software di nuova generazione in questo trimestre.

HMD Global si atterrà a questo programma modificato o ci saranno ulteriori ritardi e intoppi? Solo il tempo lo dirà; staremo a vedere.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che la compagnia finlandese ha da poco rilasciato i nuovi modelli mediogamma sul mercato internazionale, aventi Snadragon 480 e modem 5G sotto la scocca. Ce ne sono davvero tanti, anche se sorge spontanea una domanda: l’azienda realizzerà ancora smartphone premium o ha gettato la spugna?

