Motorola: sta arrivando il flagship con selfiecam sotto lo schermo

Il presunto Motorola Edge X30 Under Screen Edition ha appena ricevuto la certificazione TENAA; sono emerse nuove immagini e specifiche tecniche.

Un imminente dispositivo del colosso di proprietà di Lenovo con numero di modello XT2201-6 è stato approvato dall'autorità 3C della Cina a febbraio. Lo stesso dispositivo è ora certificato dall'agenzia TENAA. Questo terrminale potrebbe essere il prossimo Motorola Edge X30 Under Screen Edition.

Motorola Edge X30 Under Screen Edition: specifiche tecniche

Il terminale ha debuttato a dicembre 2021 in Cina ha un numero di modello XT2201-2. Il telefono Motorola XT2201-6 appena certificato sembra essere una variante dell'Edge X30. Le immagini di questo modello sono disponibili nella sua lista TENAA. Dalla foto frontale del telefono capiamo che non vi è alcun foro sul dispositivo. Quindi, sembra che l'XT2201-6 potrebbe essere l'Edge X30 Under Screen Edition di cui si parla da tempo; dovrebbe essere lanciato questo mese in Cina.

È dotato di uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. Il portale TENAA non cita i dettagli delle fotocamere anteriore e posteriore dello smartphone. Tuttavia, dovrebbe mantenere la fotocamera selfie da 60 megapixel, che è stata resa disponibile sull'ultima ammiraglia. L'immagine posteriore del telefono mostra che è dotato di un'unità a tripla lente da 50 megapixel.

Non di meno, è pilotato da un processore octa-core da 2,99 GHz, che è probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1. Il dispositivo è dotato di 8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e offre 128 GB / 256 GB / 512 GB di memoria interna. È probabile che il telefono venga preinstallato con il sistema operativo Android 12 e interfaccia MyUX.

Infine, sappiamo che dovrebbe presentare una batteria da 4.700 mAh, che sembra supportare la fast charge da 68 W. È probabile che sia disponibile in colori come nero, bianco, blu, ciano, verde, oro, rosso, argento e grigio. Le sue dimensioni sono 163 x 75,9 x 8,4 mm e pesa 204 grammi.