Motorola Edge X30: arriva l'edizione più esclusiva di sempre

Motorola Edge X30 Under Screen Edition diverrà ufficiale a marzo; a comunicarlo, sono i dirigenti stessi della compagnia con un post su Weibo.

Un paio di mesi fa, a dicembre 2021, Motorola ha tolto i veli allo smartphone di punta Moto Edge X30, che è stato il primo device al mondo ad essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Edge X30: la variante con selfiecam UDC è in arrivo

Ora, l'azienda è pronta per lanciare una nuova variante del telefono in questione chiamata Moto Edge X30 Under Screen Edition, che, come indica il nome, presenta un sensore della fotocamera sotto il display. La società aveva precedentemente rivelato che il telefono sarebbe diventato ufficiale in primavera.

Chen Jin, General Manager del dipartimento Mobile Phone Business di Lenovo China, ha rivelato che il nuovo flagship sarà lanciato nel mercato cinese nel mese di marzo, ma non è stata confermata una data specifica.

A parte il cambiamento nel posizionamento e nel sensore della fotocamera frontale, prevediamo che quasi tutte le specifiche di questo nuovo smartphone in arrivo rimarranno le stesse del modello standard disponibile sul mercato.

È probabile che il telefono sia dotato di un display OLED Full-HD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 576 Hz. Offrirà una gamma di colori DCI P3 al 100%, HDR10+ e un sensore di impronte digitali in-display.

Sotto il cofano, il dispositivo sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Nel comparto fotografico, è probabile che disponga di una configurazione a tripla lente con un sensore principale da 50 megapixel. Il telefono eseguirà il sistema operativo Android 12 e sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida.