Motorola presenta ufficialmente i nuovi moto g15, moto g05 e moto e15

Le serie Motorola moto g e moto e sono ideali per chi cerca smartphone equilibrati, performanti e dal prezzo accessibile.

Seguendo la medesima filosofia, i nuovi Motorola moto g15, moto g05 e moto e15 offrono caratteristiche pensate per soddisfare diverse esigenze, senza mai sacrificare la qualità e le funzionalità.

Ogni modello si distingue per un display estremamente luminoso (il più brillante della rispettiva categoria) e per prestazioni di ottimo livello.

Nuovi smartphone Motorola: caratteristiche e prezzi

In termini di software, Motorola moto g15 e g05 beneficiano di Android 15, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza e personalizzazione. Motorola moto e15, invece, è equipaggiato con Android 14 Go Edition.

Motorola moto g15 strizza l’occhio a chi ama godersi contenuti multimediali senza compromessi. Il display Full HD+ da 6,7 pollici, accompagnato da altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Bass Boost, offre un’esperienza audiovisiva immersiva e dettagliata, ideale per film e serie TV. A livello fotografico, il sistema da 50MP con tecnologia Quad Pixel assicura scatti brillanti in ogni situazione, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare stimola la creatività con inquadrature più ampie. La batteria da 5200 mAh, con supporto per la ricarica rapida TurboPower, completa il quadro garantendo lunghe sessioni di utilizzo senza interruzioni.

Motorola moto g05, invece, è pensato per i content creator e gli habitué del multitasking. Con un display a 90Hz ed altoparlanti stereo, il dispositivo è perfetto sia per creare che per fruire dei contenuti. La fotocamera da 50MP con modalità Night Vision e Ritratto consente di ottenere scatti professionali in ogni condizione. Le ottime prestazioni sono garantite da un processore efficiente e dal potenziamento della RAM, per navigare ed utilizzare più app contemporaneamente e senza rallentamenti.

Infine, Motorola Moto e15 si rivolge a chi dispone di un budget più limitato. Nonostante il prezzo ridotto, lo smartphone offre un ottimo display a 90Hz, mentre la fotocamera da 32MP con intelligenza artificiale permette di scattare foto ideali per la condivisione sui social. Con fino a 6GB di RAM e software ottimizzato, l’esperienza d’uso rimane fluida e piacevole.

I nuovi moto g15, moto g05 e moto e15 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2025: moto g15 con prezzi a partire da 159,90€, moto g05 con prezzi a partire da 139,90€ e Motorola moto e15 al prezzo di 119,90€.