Motorola: nel 2022 arriveranno ben 19 smartphone

In queste ore è trapelata la roadmap ufficiale del 2022 di Motorola; osservandola, scopriamo che ci sono ben 19 dispositivi in arrivo. Fra questi, citiamo l'Edge 30, l'Edge 30 Lite e non solo.

Motorola: sarà un anno ricco di novità

L'OEM americano di proprietà di Lenovo ha lanciato numerosi telefoni facenti parte di diverse aree di mercato in molti paesi internazionali. Ora però, secondo quanto si apprende, sembra che la compagnia stia pianificando di svelare – nel corso del 2022 – altri 19 terminali. Molti di qusti dispongono del moniker Edge 30.

Stando a quanto si legge dal portale di 91mobiles, apprendiamo che presto il sito rilascerà un altro rapporto per mostrare tutti i dettagli dei nuovi modelli in arrivo.

Partiamo con ordine: Motorola ha presentato Edge X30 in Cina. Questo terminale è arrivato poi nel resto del mondo con il moniker Edge 30 Pro. Troviamo poi altri mediogamma come il Moto G Stylus 2022 e il Moto G22. Così come il brand ha lanciato Edge 20, 20 Lite, 20 Fusion e 20 Pro, anche quest'anno ipotizziamo una formazione similare.

Abbiamo i nomi in codice dei prossimi gadget: Frontier, Dubai, Miami e Dubai+. Fanno tutti parte della line-up di punta del 2022.

Il primo di questi (“Frontier“) dovrebbe essere la super ammiraglia con Snapdragon 8 Gen 1 Plus e fotocamera da 200 Megapixel di cui tanto si parla online. Edge 30 Ultra potrebbe essere lanciato nel terzo trimestre di quest'anno.

"Dubai" dovrebbe arrivare come Edge 30 standard e potrebbe disporre di un display P-OLED FHD + 144Hz da 6,55 pollici, una lente frontale da 32 megapixel, tre ottiche così ripartite: 50 + 50 + 2 megapixel e una batteria da 4.020 mAh. Dovrebbe presentare 6 GB di RAM + 128 GB, 8 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 256 GB di storage.

"Miami" dovrebbe presentare il nome commerciale Edge 30 Lite. Vanterà uno schermo P-OLED FHD + 120Hz da 6,28 pollici, un processore Snapdragon 695, 6 o 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di storage, selfiecam da 32 megapixel, modulo fotografico così ripartito: 64 Mega + dual camera da 13 Mpx. Dulcis in fundo, batteria da 4020 mAh. Sarà uno dei telefoni più sottili del momento: meno di 7 mm di spessore.

Restate connessi.