Motorola Edge 30 sta arrivando: certificato e pronto al debutto

Sappiamo che Motorola lancerà un nuovo smartphone facente parte della serie Edge 30; dopo aver visto l'iterazione premium, la versione vanilla è appena stata avvistata presso il portale per la certificazion NBTC. Il suo debutto quindi dovrebbe essere dietro l'angolo. A proposito, se volete il modello Pro, segnaliamo che è in super sconto su Amazon a 725,99€ al posto di 849,00€.

Giusto per ricordare, segnaliamo che la versione standard ha ottenuto diverse certificazioni nell'ultimo periodo ed è emersa su parecchi portali. Adesso invece, oltre al sito di Geekbench, la vediamo sul website EEC, NTBC, Wi-Fi Alliance e TDRA. Questo ci fa capire che il lancio è imminente.

Motorola Edge 30: cosa sappiamo ad oggi?

Il device porta il numero di modello XT2203-1 e sembra proprio che il suo moniker ufficiale sia Motorola Edge 30. Inoltre, il telefono verrà fornito con il supporto per le reti NR, WCDMA LTE e GSM. Ovviamente, come il modello più grande, arriverà con il modem 5G. Non sappiamo la data di debutto ufficiale.

Sotto la scocca troveremo un chipset Snapdragon 778G di Qualcomm. Questo SoC ha un core grande da a 2,5 GHz e tre Cortex-A78 con clock a 2,2 GHz. Non di meno, ci sono quattro Silver (Cortex-A55) con clock a 1,8 GHz. Verrà spedito con RAM da 8 GB e Androi 12 sotto la scocca.

Questo modello sarà l'erede dell'ottimo Edge 20 uscito lo scorso anno che includeva il processore Snapdragon 778. Vantava RAM di tipo LPDRR4X e 128 GB di storage con memorie UFS 3.1. Non di meno, il telefono sfoggia un display P-OLED da 6,7″ e ha una lente principale Samsung ISOCELL GM2 da 108 Megapixel. C'è una lente ultra-wide e un tele da 8 mpx con zoom 3X. C'è una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Ne sapremo sicuramente di più nei giorni a venire; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.