Motorola moto g54: l'unico cameraphone a soli 159€ su eBay

Grazie all’incredibile offerta di eBay, oggi acquisti il Motorola moto g54 a soli 159,90 euro, invece di 229,90 euro. Stiamo parlando di un ottimo cameraphone in grado di regalarti parecchie soddisfazioni. Partiamo subito dal fatto che, a questo super prezzo, in dotazione trovi 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi è perfetto per app e giochi sempre fluidi anche in multitasking e tanto spazio per archiviare quello che vuoi. La consegna gratuita e il tasso zero sono inclusi nella promozione.

Motorola moto g54: uno smartphone sorprendente a questo prezzo

Prezzo eccezionale per il Motorola moto g54, uno smartphone capace di sorprenderti. Grazie alla doppia fotocamera professionale da 50MP realizzi foto incredibilmente chiare in condizioni di scarsa luminosità e video più fluidi grazie a un sistema avanzato. Le foto sono ancora più vivaci, in qualsiasi ora del giorno, grazie alla tecnologia Quad Pixel. Scatta selfie pazzeschi con la fotocamera frontale da 16MP.

Acquistalo ora a soli 159,90 euro, invece di 229,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 53,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

