Motorola Moto G54 a prezzo bassissimo con l'offerta tech Esselunga

È Motorola Moto G54 il protagonista dell’offerta tech di Esselunga, attiva ancora fino al 25 settembre. Grazie alla promozione è possibile acquistare lo smartphone a prezzo scontato: soltanto 159 euro, uno dei più bassi sul mercato.

Acquista Motorola Moto G54 a prezzo scontato

Motorola Moto G54 è un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un dispositivo economico ma comunque potente, da utilizzare tutti i giorni. È dotato di ampio display 6,5″ OLED con refresh rate 120 Hz; il modello proposto da Esselunga nella sua offerta tech è quello con ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Viene venduto con Android 13, ma è tra i dispositivi che – con molta probabilità – potranno aggiornarsi al nuovo Android 15. Motorola Moto G54, sotto la scocca, ha una batteria piuttosto grande, da 5.000 mAh, e dispone doppia fotocamera da 50+2 megapixel. Incluso anche il modulo 5G, per navigare alle velocità dati più elevate.

Grazie all’offerte tech di Esselunga, puoi acquistare Motorola Moto G54 a soli 159 euro, nel taglio 12/256 GB. Una promozione davvero interessante, considerando che si tratta di uno dei prezzi più bassi che è possibile trovare in rete. Ricordiamo tuttavia che la promozione è in scadenza: è infatti possibile acquistare lo smartphone entro il 25 settembre, in tutti i punti vendita Esselunga.