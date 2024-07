Motorola Moto G54 5G: ottime specifiche e solo 159€ su Amazon, è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta. Il Motorola Moto G54 5G, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 159 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon e raggiunge così il suo minimo storico sullo store. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone ha 12 GB di RAM, 256 GB di storage e il SoC MediaTek Dimensity 7020. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G54 in offerta su Amazon: è un vero affare

Il Motorola Moto G54 è un vero best buy per la sua fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7020, in grado di abbinare buone prestazioni con la possibilità di utilizzare il 5G, oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il display è da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G54 al prezzo scontato di 159 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto.