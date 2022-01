Motorola Moto G31 in vendita anche in Italia

Finalmente ci siamo: Motorola ha aperto le vendite in Italia del nuovo midrange Moto G31, un dispositivo di fascia media che viene venduto al prezzo di 239,90€. È stato annunciato nel mese di novembre scorso insieme ad altri midrange low-cost. Fra i suoi punti di forza troviamo il pannello OLED, la batteria di grandi dimensioni e un comparto imagaing a prova di creativo.

Motorola Moto G31: le caratteristiche

Partiamo dal pannello: Motorola ha inserito a bordo del device un meraviglioso display OLED FullHD da ben 6,4 pollici in grado di riprodurre i colori vibranti degli scatti ottenuti dalle fotocamere posteriori. Ma non solo. È uno schermo perfetto sia per la visione dei contenuti che per la fruizione dei film/serie TV sulle piattaforme di streaming. Grazie ai 400 PPI la nitidezza sarà garantita.

Sul comparto fotografico troviamo tre sensori e il principale vanta una risoluzione di 50 Megapixel; è ottimo sia per gli scatti in pieno giorno che in quelli notturni. Con la tecnologia Quad Pixel poi, si possono sperimentare soluzioni davvero incredibili e accattivanti, grazie anche alla ultra-wide da 118 gradi. Non dimentichiamo la Macro Vision per scatti super creativi.

La batteria da 5000mAh assicura due giorni di autonomia con una singola carica anche con un utilizzo stress. Il processore octa-core è perfetto per il gaming così come per le operazioni quotidiane. La connettività è completa e troviamo 4G+LTE e WiFi super veloce. Completa il tutto la RAM da 4 GB, lo storage da 128 GB e la possibilità di espandere tutto con microSD fino a 1 TB.

Non dimentichiamo poi il software Motorola con skin personalizzata My UX Pure Android e l'affidabilità del marchio ThinkShield for Mobile tipica del brand.

Il telefono viene venduto in due colorazioni (Mineral Gray e Baby Blue) con memoria da 128 GB e RAM da 4 GB; il prezzo di lancio è di 239,90€ sul sito ufficiale di Motorola.it e nei negozi convenzionati.