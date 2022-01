Motorola Moto G Stylus 2022: tutto quello che c'è da sapere

La serie Moto G Stylus è stata lanciata all'inizio del 2020; Motorola ha voluto realizzare una serie di device destinati ad un pubblico consumer, aventi prestazioni decenti, prezzi economici e pennino integrato.

Motorola Moto G Stylus 2022: le caratteristiche

Dopo aver visto il primo modello nel 2020, il secondo nel 2021, adesso aspettiamo la versione 2022. I rumor circolano in rete da diverso tempo e oggi, grazie ad una nuova indiscrezione, possiamo fare il punto su quali saranno le specifiche tecniche del mediogamma con pennino della società di proprietà di Lenovo.

Le informazioni provengono da fonti di XDA Developers che hanno rivelato che il nome in codice del dispositivo è Milano e che verrà lanciato con Android 11. Il display del Moto G Stylus sarà un pannello LCD IPS FHD da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto il cofano, ci sarà il chip MediaTek Helio G85 dello scorso anno abbinato alla GPU Mali-G52. Ovviamente, il telefono verrà fornito con una penna stilo, proprio come suggerisce il nome, e ci sarà anche uno slot dedicato.

Per la fotografia, il modello del 2022 sarà dotato di una configurazione a tripla lente nella parte posteriore composta da un Samsung ISOCELL S5KJN1 da 50 MP, un sensore ISOCELL S5K4H7 da 8 MP ultra-wide e un sensore di profondità GalaxyCore GC02M1 da 2 MP. Anteriormente ci sarà uno sparatutto a fuoco fisso OV16A1Q da 16 MP.

La batteria del dispositivo dovrebbe essere da 5.000 mAh con supporto alla ricarica di 10 W. Saranno offerte due varianti di RAM + storage, ovvero 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB che possono essere espanse utilizzando una scheda MicroSD.

Una delle fonti ha anche informato che il Moto G Stylus (2022) riceverà solo un aggiornamento Android. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato almeno in Nord America e in Europa, anche se al momento questo è incerto.

Infine, il midrange Motorola con il pennino avrà anche un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Per l'audio, ci sarà un singolo altoparlante in basso e un jack per cuffie da 3,5 mm. Non ci sarà alcun supporto per l'NFC o per la doppia SIM.