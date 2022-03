Motorola Moto G22: il midrange dal sapore premium

Si prevede un inizio 2022 molto interessante per Motorola che si prepara ad ampliare e rinnovare la propria gamma di smartphone. Dopo il debutto del Moto G Stylus 2022 e Edge 30 Pro, le voci continuano a circolare anche su altri terminali economici.

Il mese scorso Evan Blass ha rilasciato rendering stampa non ufficiali di ben sei smartphone del colosso di proprietà di Lenovo inediti. Questi i nomi in codice: Dubai, Austin, Rhode 4G e 5G, Rogue con fotocamera nascosta nel display e Huawaii Plus. Di quest'ultimo, che arriverà sul mercato con il nome Moto G22, sono emerse anche alcune indiscrezioni sulle caratteristiche hardware.

Motorola: cosa sappiamo sul midrange Moto G22?

Rispetto al predecessore G20, questo device dovrebbe avere un pannello senza notch a goccia ma dovrebbe disporre di un “foro” più moderno per ospitare una selfiecam da 16 megapixel con apertura f/2.45. Il pannello non sarà un OLED ma dovrebbe essere un più modesto LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 1600 x 720 pixel.

Completano il quadro un processore MediaTek Helio G37 coadiuvato da 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, una lente da 8 MP con ultra-wide -ottica angolare con apertura f/2.2 e un obiettivo macro da 2MP utile anche per acquisire informazioni sulla profondità di campo. Ovviamente queste specifiche collocano il dispositivo nella fascia “entry-level”, con un prezzo che difficilmente dovrebbe superare i 200 dollari.

Roland Quandt di WinFuture invece, ci permette di osservare lo smartphone in modo ancora più dettagliato. Il debutto è previsto fra poche settimane.

Di seguito la presunta scheda tecnica, aggiornata con le ultime informazioni fornite da WinFuture.