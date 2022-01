Motorola Moto G Stylus 2022 si mostra online, di nuovo

Il Moto G Stylus 2022 di Motorola sembra essere sempre più vicino al suo rilascio poiché il dispositivo è trapelato più volte sulla rete. Solo di recente, il design del telefono è stato rivelato sotto forma di rendering e, poche settimane fa, le sue specifiche sono state rese pubbliche. Ora, il popolare leaker Evan Blass ha condiviso una clip promozionale del telefono sul suo account Twitter.

Motorola Moto G Stylus 2022: cosa (non) sappiamo?

Come si può osservare nel video inserito sul suo profilo, il Motorola Moto G Stylus 2022 ha un display perforato con cornici sottili su tutti e tre i lati, ad eccezione della parte inferiore. Il dispositivo ha un array di tre fotocamere posizionato verticalmente nella parte posteriore. Dovrebbe avere la Night Vision per la sua main camera posteriore. Anteriormente, ha un singolo snapper selfie.

Due dei principali punti salienti del telefono saranno il supporto integrato della penna stilo e la batteria che consentirà un'autonomia record di ben 2 giorni. Il video promozionale mostra l'uso reale della stylus, la quale potrà essere utilizzata per schizzi e per evidenziare/contrassegnare determinate cose nelle immagini e altro ancora. La batteria sarà una cella energetica da 5.000 mAh.

A parte questo, i rapporti precedenti hanno già fatto emergere il foglio delle specifiche del midrange in questione. Il dispositivo sarà dotato di un display FHD+ da 6,58 pollici con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90 ore. Avrà un obiettivo grandangolare da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un'unità di profondità da 2 MP.

Sotto la scocca sarà alimentato dal SoC MediaTek Helio G85 abbinato a 4 GB, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ci aspettiamo che venga fornito con uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. La batteria da 5.000 mAh avrà una velocità di ricarica standard di 10 W. Dulcis in fundo, funzionerà con il sistema operativo Android 11 out of the box, personalizzato con skin My UX.