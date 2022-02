Motorola Moto G22: uno sguardo ravvicinato al nuovo mediogamma

La serie Moto G di Motorola, la sua famiglia di smartphone più antica prodotta senza interruzioni (di fatto, risale al 2013, quando l'azienda era ancora una sussidiaria di Google), vanta, probabilmente, anche la denominazione più caotica della compagnia stessa. Abbiamo tantissimi device che fanno parte di questa line-up e sono tutti molto simili fra loro (G10, G30, G40, G50, G31, G41, G51 e via dicendo). Ad ogni modo, eccoci qui a parlare di un altro midrange prossimo al debutto: il G22.

Motorola Moto G22: ecco cosa sappiamo?

Il nome in codice di questo terminale è Hawaii+. È uno dei cinque modelli che Motorola ha in lavorazione; ci sono più device che hanno questo moniker provvisorio nel loro code-name.

Specifiche tecniche

Previsto per il lancio in tutto il mondo entro la fine del mese con Android 12, il Moto G22 (che sarà venduto anche da Lenovo come K15+) è un dispositivo con un pannello da 6,5 ​​pollici LCD che offre una risoluzione di 1.600 x 720 (268 PPI) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sotto la scocca batte un cuore MediaTek Helio G37 con otto core ARM A53, metà a 2,3 GHz e l'altra metà a 1,8 GHz, insieme a una GPU a 680 MHz. Le configurazioni della memoria variano a seconda della regione, ma una configurazione tipica sfoggia 4 GB di RAM e 64 GB di capacità di storage, ulteriormente espandibile tramite slot microSD.

La sua serie di camere posteriori contiene quattro snapper: una main camera da 50 megapixel con obiettivo f1.8, grandangolo f2.2 da 8 MP, una macro f2.4 da 2 MP e un altra lente f2.4 da 2 MP per la profondità di campo. La snapper frontale invece, dispone di una risoluzione di 16MP con apertura f 2.0.

Altri punti salienti includono una potente batteria da 5.000 mAh, il tanto amato jack per le cuffie da 3,5 mm e sensore di impronte digitali montato lateralmente e incorporato nel pulsante di accensione.