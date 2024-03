Motorola Moto G04, offerta bomba: il prezzo CROLLA sotto i 100€

Il Motorola Moto G04 emerge come una proposta attraente nel mondo degli smartphone, offrendo un design sofisticato e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile di 99,90€, grazie a uno sconto del 17% dal suo prezzo più basso recente di 119,90€. Questo dispositivo si distingue per la sua estetica sottile ed elegante, disponibile in Satin Blue tra altri vivaci colori, rendendolo un accessorio di stile tanto quanto un potente strumento di comunicazione.

Il display notchless da 6.56″ HD+ del moto g04, con un tasso di aggiornamento di 90 Hz, promette un’esperienza visiva fluida e vivace, adatta sia per l’intrattenimento che per l’uso quotidiano. La modalità Luminosità elevata assicura che lo schermo rimanga nitido e facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole, migliorando l’esperienza utente in ogni condizione di illuminazione.

La fotocamera da 16 MP del moto g04, dotata di intelligenza artificiale, è progettata per catturare immagini nitide e social-ready. Grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente ogni scatto, gli utenti possono aspettarsi fotografie di alta qualità con il minimo sforzo, ideali per essere condivise immediatamente sui social network.

Per gli utenti che richiedono prestazioni affidabili per multitasking e intrattenimento, il moto g04 offre una soluzione robusta. La combinazione di 4GB di RAM, estendibili virtualmente per gestire più applicazioni contemporaneamente, e 64GB di memoria interna, assicura spazio sufficiente per app, foto e video. La funzione di sblocco istantaneo e la connettività NFC migliorano ulteriormente l’usabilità quotidiana, rendendo il dispositivo pratico e versatile.

Con una batteria da 5000 mAh supportata da ricarica rapida da 15W, il moto g04 promette una durata eccezionale, permettendo agli utenti di navigare, giocare e comunicare per l’intera giornata senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Inoltre, la resistenza agli schizzi certificata IP52 offre una tranquillità aggiuntiva nell’uso quotidiano del dispositivo.

Con le sue caratteristiche avanzate e un design accattivante, il moto g04 si posiziona come un forte contendente nel segmento di mercato degli smartphone accessibili. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!