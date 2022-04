Motorola: Moto G (2022) e G Stylus sono UFFICIALI

Finalmente Motorola ha tolto i veli ai nuovissimi smartphone di fascia media: Moto G 5G (2022) e Moto G Stylus 5G (2022) sono stati presentati ufficialmente negli USA; ad oggi si possono comprare solo in America ma ipotizziamo un debutto europeo nei mesi a venire.

Il primo costa 400 dollari e si può acquistare in grigio e in verde, mentre la versione con il pennino costa 500 dollari e viene venduto in blu e verde. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche complete.

Motorola: le caratteristiche di Moto G e Moto G Stylus

Il Moto G 5G (2022) presenta uno schermo con tecnologia LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate da 90 Hz; il rapporto di aspetto è pari a 20:9. Troviamo una magnifica fotocamera principale da 50 Megapixel sulla back cover, coadiuvata da due lenti (macro e profondità).

C’è un processore MediaTek Dimensity 700 con modem 5G integrato. Viene alimentato anche da una batteria da 5000 mAh che si ricarica via cavo a 10W e ha 6 GB di RAM e 256 GB di spazio per i dati e le app. Certificato IP52, ha uno slot per la microSD fino a 1 TB. Android 12 al centro di tutto e si aggiornerà ad Android 13.

Il Moto G Stylus (2022) invece, presenta uno schermo da 6,8 pollici Max Vision con foro per la selfiecam. Il display è da 120 Hz FullHD+. L’ottica principale è da 50 Mega, coadiuvata da una lente ultra-wide da 8 Mpx e da un macro da 2 Mpx. Qui c’è un processore Qualcomm Snapdragon 695 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Si ricarica con la TurboPower da 10W e la cella energetica è da 5000 mAh. Ha un pennino, è certificato IP52 e ha Android 12 aggiornabile alla versione 13.

Non sappiamo ancora quando arriveranno in Italia ma ipotizziamo che il loro debutto qui non sia poi così lontano; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.