Motorola Moto E7, smartphone Dual-SIM a 99€ : Offerte Amazon

Motorola Moto E7 si trova in offerta su Amazon a 99€, con uno sconto del 21% e un risparmi di circa 30 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile nella sobria colorazione Mineral Grey, Moto E7 è una tra le ultime proposte entry level di Motorola. La modesta dotazione hardware comprende un SoC MediaTek Helibo G25, affiancato da 2GB di RAM e 32 o 64GB di memoria interna.

Il display IPS da 6.5 pollici ha un rapporto di forma 20:9 e una risoluzione pari a 720 x 1600 pixel. Sul retro del dispositivo troviamo il lettore per il riconoscimento delle impronte digitali e un comparto fotografico di forma quadrata, con una fotocamera principale da 48MP e un'ottica macro.

Il software Android è privo di personalizzazioni invasive e l'interfaccia è semplice e intuitiva, caratteristica che consente al Moto E7 di girare alla grande nonostante l'hardware di fascia bassa. Questo smartphone rappresenta la scelta giusta per chi necessità di un dispositivo per telefonare, navigare in internet e all'occorrenza scattare qualche foto, senza troppe pretese e spendendo il meno possibile.

Oggi il Motorola Moto E7 è disponibile in offerta su Amazon a 99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.