Motorola MA1: ecco il dongle per Android Auto WIRELESS

Il Motorola MA1 è un dongle per Android Auto wireless. Una volta scoperto, siamo sicuri che non vedrete l'ora di comprarlo. E poi… è senza fili. “Collegare un cavo fa così, così… 2021!”.

Cos'è il nuovo Motorola MA1?

Se siete dei fan di Android Auto ma odiate dover collegare il telefono ogni volta con il vostro cavo, vale la pena dare un'occhiata al Motorola MA1: è un dongle USB che trasforma la vostra auto dotata di Android Auto (via cavo) in una futuristica macchina che può connettersi al telefono in modalità wireless.

Come funziona?

L'MA1, che costerà $ 90 a partire dal 30 gennaio, si accoppierà con il telefono tramite Bluetooth e trasmetterà i dati tramite Wi-Fi a 5 Ghz.

Ovviamente, Android Auto wireless ha i suoi svantaggi: poiché non è collegato, il telefono non si ricarica mentre navigate con le mappe o ascoltate musica utilizzando lo schermo della tua auto. Anche se questo potrebbe non essere l'ideale per i viaggi su strada, il fattore di praticità fornito con l'accoppiamento automatico dell'MA1 è difficile da discutere per le commissioni e gli spostamenti quotidiani.

È progettato per assomigliare un po' ad un Chromecast, quindi non dovrebbe essere troppo invadente, anche se le porte USB non sono nascoste in una console centrale. Inoltre viene fornito con un pad di montaggio.

Vale la pena notare che la società dietro questo prodotto non è in realtà la stessa Motorola che ha apportato modifiche al telefono a conchiglia Razr o al vecchio modem dial-up. Invece, l'MA1 è di SGW Global, nota anche come Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd, che si descrive come un “Motorola Strategic Brand Partner“. Fondamentalmente, è una società che concede in licenza il nome Motorola.

Non ci sono un sacco di opzioni per trasformare la vostra unità principale Android Auto cablata in una wireless, quindi l'MA1 potrebbe essere un gadget elegante per gli utenti Android, se vi piace il conctto.

SGW Global afferma che sarai in grado di utilizzare MA1 con telefoni aventi Android 11 o versioni successive e che il vostro device dovrà avere un piano dati attivo. E, ovviamente, la vostra auto o l'unità principale aftermarket dovrà comunque supportare Android Auto via cavo.