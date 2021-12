Android TV 12 è ora disponibile, ma non su Chromecast

Con un leggero ritardo rispetto al suo debutto su smartphone, il nuovo software di Google è appena stato lanciato ufficialmente su Android TV. Sfortunatamente, non è chiaro quando arriverà effettivamente sui dispositivi consumer.

Annunciata in silenzio oggi sul sito degli sviluppatori di Google, la versione stabile finale di Android TV 12 è ora disponibile per entrambe le versioni di Android TV e Google TV. Come per gli aggiornamenti beta, questo software è ancora disponibile solo sul dispositivo per sviluppatori ADT-3 della compagnia.

Nonostante il lancio anticipato della beta di BigG, Android TV 12 sta effettivamente vedendo il suo lancio stabile molto più tardi rispetto alla versione 11 dello scorso anno, che ha fatto la sua comparsa stabile a settembre.

Indipendentemente dai tempi, Android 12 porta con sé diverse nuove funzionalità per il televisore. Ciò include il supporto scaduto per il rendering 4K della schermata iniziale e dell'interfaccia utente, i nuovi indicatori di privacy e interruttori di Android 12, nonché il supporto per HDMI CEC 2.0 e altro. Google spiega:

Con la versione ufficiale di Android 12, rendiamo disponibile anche la versione più recente della piattaforma per la TV. Cogli l'occasione per iniziare a creare e testare le tue app per renderle compatibili con l'ultima versione di Android sulla nuova esperienza di Google TV. In alternativa, le immagini di build per l'esperienza standard di Android TV sono anche disponibili per il download.

Abbiamo aggiunto ulteriori personalizzazioni in Android 12 per migliorare l'esperienza e la compatibilità sui dispositivi TV. Alcuni dei punti salienti di Android 12 per TV sono miglioramenti della riproduzione multimediale, funzionalità dell'interfaccia utente più raffinate e miglioramenti della privacy e della sicurezza. Inoltre, stiamo introducendo un migliore supporto degli standard e miglioramenti per HDMI e sintonizzatori.