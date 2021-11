Android Auto: Google introduce una feature attesa da tempo

Google sembra avere finalmente ascoltato una richiesta che da molti anni era richiesta a gran voce dai tanti utenti Android Auto muniti di uno smartphone dual SIM. Ebbene, da qualche ora a questa parte, arriva il supporto dual SIM su Android Auto, come viene mostrato da un fortunato utente che ha scoperto la funzionalità prima di tutti aggiornamento l'applicazione sul proprio smartphone.

Arriva il supporto dual SIM su Android Auto

Com'è possibile osservare dall'immagine sottostante pubblicata su Reddit dal fortunato utente che per primo ha scovato la feature, il sistema di infotainment del colosso di Mountain View riconosce il pairing effettuato con uno smartphone Android dotato di dual SIM. Nella fase precedente all'avvio della telefonata, un nuovo pop-up sul computer di bordo dell'auto permette di scegliere quale SIM utilizzare per effettuare la chiamata.

Prima dell'arrivo della nuova funzionalità che Google aveva annunciato all'inizio di settembre di quest'anno, gli utenti muniti di uno smartphone Android dual SIM non potevano scegliere quale SIM utilizzare per le chiamate con Android Auto: in questo caso il sistema procedeva automaticamente a selezionare la SIM predefinita dal sistema operativo.

Il supporto, lo ricordiamo, è legato alla presenza della versione 7.1.614554 di Android Auto già adesso disponibile al download tramite il Play Store; non è ancora chiaro quando il supporto verrà esteso anche per il nostro Paese.