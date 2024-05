Hisense QLED 4K da 50", prezzo bomba: oggi è tua a 369,99€ (anche a rate)

Scegliere quale Smart TV comprare non è affatto semplice: esistono centinaia di opzioni diverse e capire quali sono quelle migliori non è immediato. Ma non ti preoccupare: ti aiutiamo subito noi. Navigando tra le migliori offerte di Amazon, oggi abbiamo selezionato un’ottima proposta della Hisense.

Questo modello, l’Hisense 50E77KQ, è un’ottima Smart TV da 50″ uscita nel 2023 e, dunque, con un ricco pacchetto di funzionalità avanzate di ultima generazione. Ad averi fatto innamorare a prima vista è il suo prezzo: oggi è in super offerta a solamente 369,99€.

Questo modello si distingue per il suo pannello da 50 pollici con risoluzione 4K e tecnologia QLED. Il supporto per una varietà di formati HDR, tra cui Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, rendendo i colori e i dettagli più vividi e definiti​.

Anche il comparto audio è ottimo: offre una potenza totale di 16W RMS tramite due altoparlanti da 8W. Ovviamente potrai collegare al televisore una soundbar per ottenere un’esperienza d’ascolto ancora più immersiva e arricchita (noi ti suggeriamo di dare un’occhiata a questa promozione).

Dal punto di vista del software, il 50E77KQ utilizza il sistema operativo VIDAA U 5.0: è estremamente rapido e funzionale, con tantissime applicazioni per l’intrattenimento tra cui scegliere: da Prime a Netflix, passando per soluzioni più di nicchia come Paramount Plus e via dicendo.

Insomma, come avrai ormai capito, l’Hisense 50E77KQ è un ottimo televisore di fascia media con ottime specifiche proposte ad un prezzo che è semplicemente imbattibile. Rimane ancora poco tempo: acquistala subito per pagarla solamente 369,99€ invece di 429,00€. Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.