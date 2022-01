Motorola G Stylus 2022: ECONOMICO, ma con il pennino (FOTO)

La nuova fuga di notizie relativa al futuro midrange di casa Motorola, il Moto G Stylus 2022, mostra i presunti “rendering ufficiali” e le specifiche tecniche del dispositivo.

Motorola G Stylus 2022: cosa sappiamo ad oggi?

Il futuro Moto G Stylus 2022, che dovrebbe essere l'offerta di smartphone Stylus a basso costo di Motorola, sembra essere prossimo al debutto. Grazie ad un leak recente, possiamo notarne l'aspetto e il design del dispositivo in arrivo mediante dei rendering 5K. Ora, un'altra fuga di notizie è emersa su Twitter; sono stati mostrati i rendering ufficiali del dispositivo e alcune specifiche chiave.

In un recente tweet del tipster @NilsAhrDE, possiamo osservare che Moto G Stylus assomiglia molto ai precedenti render rivelati dal popolare tipster OnLeaks, dando più credito all'affermazione che si tratta di render ufficiali.

Sul retro è possibile osservare una configurazione a tripla lente con flash LED. Inoltre, l'immagine presenta anche un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale e un foro centrale per la fotocamera. La penna Stylus sembra essere più esclusiva rispetto allo stilo del vecchio modello.

Moto G Stylus 2022

La seconda immagine rivela che il prossimo Moto G Stylus avrà una main camera principale da 50 MP che utilizzerà la tecnologia binning 4×1 pixel per creare scatti da 12,5 MP. Il telefono disporrà di 128 GB di spazio di archiviazione e di un display fluido da 90 Hz.

In precedenza, si diceva che smartphone avrebbe avuto un pannello da 6,81 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 480+ con modem 5G. Sotto la scocca potremmo trovare una batteria da 4.500 mAh o 5.000 mAh. Dovrebbe funzionare su Android 12 out of the box.

La società deve ancora annunciare ufficialmente questo dispositivo e quindi non sono disponibili informazioni su una possibile tempistica di lancio e sui suoi prezzi. Tuttavia, se questa recente perdita si rivelasse veritiera, potremmo presto vedere il debutto di Moto G Stylus 2022.