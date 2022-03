Motorola Frontier e non solo: Lenovo alla riscossa

Poche ore fa abbiamo appreso da un dirigente di Lenovo che la prossima ammiraglia di casa Motorola presenterà il supporto per la ricarica rapioda da 125W. Se ci pensate, questa è una svolta cardine per la compagnia, dato che finora ha sempre mantenuto un basso profilo sotto questo punto di vista.

Il futuro Frontier infatti, sarà uno smartphone eccellente sotto tutti i punti di vista, in grado di surclassar i competitor su molti versi; dalla ricarica rapida, alla potenza bruta, dalla velocità di utilizzo all'estetica super esclusiva, ma facciamo un passo indietro.

Motorola Frontier: il super flagship è senza segreti

Moto Edge X30 (o Edge 30 Pro) offre la ricarica cablata da 68W. Negli ultimi tempi Motorola sta recuperando terreno rispetto ai competitor e, dopo pochi mesi dal debutto del “vecchio” flagship, ecco che spuntano le notizie sulla nuova ammiraglia.

Il dirigente di Lenovo ha rivelato che Frontier (nome in codice provvisorio) avrà il supporto per la tecnologia da 125 W. Inoltre, si dice che godrà di un sensore fotografico mai visto prima su un telefono, da ben 200 Megapixel.

In queste ore poi, Digital Chat Station ha affermato che il gruppo Lenovo si sta preparando per svelare due nuovi telefoni premium dotati di SoC Qualcomm Snapdragon SM8475 (Snapdragon 8 Gen 1 Plus, prodotto però da TSMC e non più da Samsung). Uno di questi sarà il Motorola Frontier, l'altro sarà un flagship gaming Legion.