Motorola Frontier sta arrivando e avrà la ricarica rapidissima

In queste ore è emerso online il caricabatterie da 125 W di Motorola che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere inserito all'interno della scatola di vendita del nuovissimo Frontier, il super flagship di cui si parla da due mesi.

Facciamo un passo indietro: a dicembre la compagnia ha svelato il Moto Edge X30 in Cina, il primo device al mondo ad essere dotato di Snapdragon 8 Gen 1. La versione global è approdata in commercio solo poche settimane fa come Edge 30 Pro. Ora, nuove indiscrezioni hanno suggerito che la società di proprietà di Lenovo sta lavorando ad un nuovo innovativo flagship di punta, il cui moniker commerciale è ancora un mistero. Sappiamo solo il suo nome in codice: “Frontier“.

Motorola Frontier: veloce anche nella ricarica

Poche ore fa, il GM di Lenovo China che lavora presso il dipartimento di Motorola ha condiviso una prima immagine del caricatore da 125W del brand. Probabilmente, questo accessorio verrà spedito insieme al device una volta che questo sarà messo in vendita.

Dai rumor apprendiamo che il Frontier sarà il primo telefono di Motorola a supportare la ricarica rapida da 125 W. Stando alle parole del dirigente, il gadget dovrebbe pesare circa 130 grammi.

Specifiche tecniche (RUMOR)

A bordo troveremo un pannello con bordo curvo con un foro inserito al centro dell'unità. Lo schermo sarà curvo P-OLED da 6,73 pollici con refresh rate da 144 Hz e risoluzione FullHD+. Il numero di modello del SoC è SM8475 e sembra riferirsi alla variante Plus dello Snapdragon 8 Gen 1. Dovrebbero esserci 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1.

Il device verrà preinstallato con il sistema operativo Android 12 e conterrà al suo interno una batteria da 4.500 mAh. Godrà, come lo notiamo dal caricatore spoilerato, della fast charge da 125 W e della wireless charge da 50 W.

Troveremo poi una fotocamera da 60 megapixel per i selfie e posteriormente ci sarà un sensore principale da 194 megapixel con OIS, una lente ultrawide da 50 Mega e un tele da 12 Mpx. Il fingerprint sarà allocato sotto lo schermo.