Dopo Moto Edge X30, Motorola svela anche Moto Edge S30

Motorola Moto Edge S30 è il nuovo smartphone di fascia alta dell'azienda alta che è stato presentato di fianco Motorola Moto Edge X30, il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le differenze rispetto quest'ultimo ci sono e sono abbastanza marcate (soprattutto dal punto della CPU), ma in definitiva anche Moto Edge S30 si presenta come un device piuttosto completo.

Motorola Moto Edge S30: tutte le caratteristiche

Il design di Motorola Moto Edge S30 è piuttosto simile a quello di Moto Edge X30, soprattutto per quanto riguarda la porzione frontale. Anche in questo caso, infatti, il pannello frontale è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate e presenta la classica fotocamera punch hole centrale (in questo caso da 16 MP e non da 60 MP come su Edge X30). L'unità è di tipo LCD da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Posteriormente il modulo fotografico è sempre spostato in alto a sinistra ma con un design meno appariscente: è costituito da un sensore principale da 108 MP, uno secondario ultra grandangolare da 13 MP e uno macro da 2 MP. Sotto la scocca, come dicevamo in apertura, è presente il processore Qualcomm Snapdragon 888+ con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

Piuttosto completa la connettività con il supporto Dual SIM, 5g SA/NSA, Wi-Fi 802.11ax, NFC, Bluetooth 5.2, GPS e poi anche certificazione IP52, sensore di impronte laterali e molto altro. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboCharger da 33 W mentre il sistema operativo è Android 11.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e HDR10+;

processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5 con GPU Adreno 660;

6/8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9, tecnologia Ultra pixel, sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 120° e apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.2;

USB Type-C Audio, Audio-Technica, sensore di impronte laterale;

certificazione IP52;

connettività Dual SIM (nano + nano),5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB e NFC;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower a 33 W;

dimensioni: 168.07 × 75.53 × 8.89 mm;

peso: 202 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Motorola sarà disponibile in Cina, a partire da 12 dicembre, con uno sconto di 200 yuan, circa 30 euro, da sfruttare quando sarà acquistabile il successivo 21 dicembre. Il telefono sarà quindi disponibile al prezzo di lancio pari a 1799 yuan, circa 250 euro al cambio. Ecco le varianti e i modelli di Moto Edge S30: