Motorola Edge X30: la Night Mode fa PAURA

I primi scatti sample ufficiali realizzati dalla telecamera per scene notturne del nuovo Motorola Moto Edge 30X sono piuttosto impressionanti.

Motorola Edge X30: ecco come funziona la Night Mode

L'OEM di proprietà di Lenovo dovrebbe presentare ufficialmente il Moto Edge 30X (che probabilmente verrà lanciato negli Stati Uniti e in Europa con il moniker di Moto Edge 30 Ultra) il 9 dicembre. Il device è la prossima offerta di punta del marchio e secondo quanto riferito girerà sul sistema operativo Android 12.

Prima del lancio, alcuni sample di fotocamere con le filigrane dedicate mostrano che sono stati catturati dall'ammiraglia e sono appena stati condivisi dalla società online. Gli scatti sono stati catturati di notte e suggeriscono che la lente del dispositivo avrà una spettacolare modalità notturna con una chiarezza nei dettagli spaventosa.

Parlando della fotocamera, un informatore di Weibo ha recentemente aggiunto alcuni dettagli chiave del Moto Edge 30X di Motorola.

La fuga di notizie suggerisce che il terminale sfoggerà una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un'unità principale da 50 MP e un sensore ultra-wide da 50 MP, insieme a un modulo di profondità da 2 Mega. La selfiecam del telefono avrà una risoluzione di 60 MP.

Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W. Sebbene il telefono sia stato individuato su Geekbench 4, il risultato Geekbench 5 più definitivo sarà più affidabile. Edge 30 Ultra probabilmente funzionerà con Android 12 preinstallato, il che potrebbe essere una pietra miliare: sarà il primo smartphone non Google a sfoggiare l'ultima versione di Android. Tuttavia, la corsa per il traguardo di Android 12 è ancora accesa e Xiaomi potrebbe battere Motorola in questo senso.

Non di meno, il flagship potrebbe essere ben equipaggiato per il suo tag di punta. Sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con molte altre caratteristiche impressionanti tra cui uno schermo OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. I dettagli sui prezzi e sulla disponibilità globale emergeranno probabilmente non appena ci avvicineremo al debutto del 9 dicembre.