Motorola Edge X30: ci sarà un comparto fotografico TOP

Motorola Moto Edge X30 disporrà di una fotocamera selfie da 60 MP e di due ottiche da 50 MP sul posteriore; non di meno, godrà della ricarica rapida da 68 W.

Motorola Edge X30: cosa sappiamo al momento?

L'OEM di telefonia mobile supportato da Lenovo presneterà il Moto Edge X30 verrà lanciato il 9 dicembre in Cina. È molto probabile che possa venir lanciato come il primo device in assoluto guidato dallo Snapdragon 8 Gen 1. Oltre a contenere un chip nuovo di zecca, il terminale dovrebbe offrire diverse funzionalità interessanti. Ora, Motorola ha confermato diversi dettagli del prossimo telefono di punta.

Come si può vedere nei poster condivisi dal marchio, Edge X30 sarà dotato di una fotocamera selfie da 60 megapixel. La configurazione della fotocamera posteriore del telefono avrà una coppia di lenti da 50 megapixel ciascuna. Rapporti passati hanno rivelato che i doppi obiettivi da 50 megapixel saranno accompagnati da una camera macro da 2 megapixel.

Il telefono premium sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh. Sarà dotato di supporto alla ricarica rapida da 68W. Ieri, la società ha confermato che lo schermo dell'X30 offrirà funzionalità come colori a 10 bit, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Un'immagine dal vivo del telefono condivisa dal marchio ha rivelato che il device presenterà un display perforato con cornici simmetriche nella parte superiore e inferiore.

La certificazione TENAA dell'Edge X30 ha rivelato che vanterà un display OLED FHD+ da 6,67 pollici. Potrebbe essere rilasciato in Cina con 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11 o 12 basato su My UX 3.0. La società ha confermato che le vendite di Edge X30 inizieranno il 15 dicembre nel mercato interno. Non sappiamo quando approderà da noi.

Oltre al lancio dell'Edge X30, si dice che la società annuncerà anche il Moto Edge S30. Questo sarà una versione ribrandizzata del Moto G200, annunciato il mese scorso in Europa. I rapporti hanno affermato che il modello di punta si sta dirigendo verso i mercati nostrani con il moniker Motorola Edge 30 Ultra.