Motorola Edge 30: tutto quello che sappiamo

Ci siamo: le caratteristiche tecniche del nuovissimo Motorola Edge 30 sono appena emerse online e suggeriscono che il device godrà del processore Qualcomm Snapdragon 778G+, di uno schermo a 144 Hz e di molto altro ancora.

Da un recente report trapelato sul web scopriamo che l'OEM di proprietà di Lenovo si sta preparando a svelare tre nuovi telefoni facenti parte della gamma Edge 30: il modello vanilla, la variante Lite e il super flagship Ultra. Non ci concentreremo su quest'ultimo (avente nome in codice Frontier), ma sulla variante standard, visto che un tipster (Yogesh Brar) ne ha rivelato le specifiche chiave.

Motorola Edge 30: le specifiche tecniche

Le caratteristiche del nuovo Edge 30 sono visibili a tutti adesso, ma sembra che non ci sia alcuna informazione sul processore; di fatto, ciò che sappiamo, ci arriva da rumor precedenti. Si dice infatti, che il telefono sarà alimentato dal processore Snapdragon 778G Plus. Facciamo un passo indietro: il terminale è stato avvistato il mese scorso con questo SoC sotto la scocca sul portale di benchmarking Geekbench.

La parte anteriore del pannello presenterà una selfiecam da 32 megapixel. Posteriormente invece, troveremo una main camera da 50 megapixel, un'ottica ultrawide da 50 Mpx e un obiettivo per gli scatti bokeh da 2 megapixel. Non mancherà Android 12 ad alimentare il tutto, con in cima la skin MyUX.

Motorola Edge 30



•6.55" FHD+ POLED, 144Hz

•Qualcomm Snapdragon 778G+

•6/8GB LPDDR4X RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 50MP + 50MP (UW) + 2MP (depth)

•Front Cam- 32MP

•4,020mAh battery, 30W charging

•Android 12, My UX — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 4, 2022

Lo smartphone presenterà uno schermo P-OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. Non di meno, il device godrà di una cella energetica da 4020 mAh con supporto alla fast charge cablata da 30W. Oltre allo Snapdragon 778G Plus, vedremo moduli RAM LPDDR4X da 6 o 8 GB e storage da 128 o 256 GB.

Frontier invece, sarà Edge 30 Ultra. Sarà il primo device al mondo ad essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus costruito da TSMC secondo un processo a 4 nanometri e da una main camera da 200 Megapixel.

Edge 30 Lite, dovrebbe arrivare con un display P-OLED FHD+ 120Hz da 6,28 pollici, processore Snapdragon 695, 6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, selfiecam da 32 Mpx e dual camera da 64+12 Mpx. Sarà sottilissimo (meno di 7 mm).