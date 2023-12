Motorola: due nuovi smartphone economici sono in arrivo

In queste ore apprendiamo interessantissimi dettagli inerenti i prossimi telefoni di fascia media del colosso americano di proprietà di Lenovo. Il Motorola Moto G04 e il Moto G24 sono prossimi al debutto internazionale, ma cosa sappiamo ad oggi?

Recentemente sono emerse delle informazioni sull’arrivo sul mercato del Motorola G24 Power e del Moto G34. Sono perfino trapelati dei rendering che ne rivelano il design. Adesso però ci sono due altri terminali low-cost prossimi al lancio; faranno parte della fascia bassa del mercato e avranno la stessa cifra estetica dei modelli più costosi della famiglia “G-Series”.

Motorola Moto G04 e Moto G24: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: sia il Moto G04 che il Moto G24 avranno lo stesso design dei midrange G24 Power e del G34; avremo un modulo fotografico rettangolare sulla back cover a filo con la scocca del device e che si stacca dallo sfondo, un po’ come avviene nei telefoni di OPPO. Bilanciere del volume e pulsante di accensione saranno posti sul frame laterale e il fingerprint sarà allocato sotto il tasto per il blocco e lo sblocco del terminale.

Anteriormente invece, G04 e G24 saranno dotati di uno schermo con foro per la selfiecam posto sul pannello. Dai render sappiamo che questa lente avrà una risoluzione di 16 megapixel ma posteriormente ci sarà una fotocamera principale da 50 Megapixel. Il più economico della serie avrà il jack audio da 3,5 mm, la porta USB Type-C, la griglia dello speaker e il microfono sulla parte inferiore del terminale. Moto G04 sarà venduto in blu scuro, in verde, in nero e in arancione, mentre il G24 arriverà in verde, nero e rosa.

