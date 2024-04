Monitor da 27 pollici in offerta su Amazon: tuo a meno di 130€

Questo eccellente monitor da 27 pollici è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: grazie al coupon da 30€, lo paghi solamente 129,99€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il monitor vanta un display IPS da 27 pollici che assicura colori vividi e immagini cristalline, grazie alla risoluzione Full HD (1920 x 1080). La tecnologia IPS garantisce un angolo di visione esteso fino a 178 gradi, senza compromettere la qualità del colore, rendendo questo monitor una scelta eccellente sia per professionisti della grafica che per appassionati di gaming.

Il refresh rate di 100Hz eleva ulteriormente l’esperienza visiva, garantendo un’immagine fluida e senza sfarfallamenti, particolarmente apprezzabile nei videogiochi o durante la visione di contenuti dinamici.

La regolabilità è un altro punto di forza di questo modello. Con la possibilità di regolare l’altezza di 80 mm, inclinare lo schermo da -5° a 20° e ruotarlo da -90° a 90°, gli utenti possono facilmente trovare la posizione visiva più confortevole, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi e di tensione al collo durante lunghi periodi di utilizzo. Questa caratteristica rende il monitor particolarmente adatto per ambienti di lavoro dove il comfort e l’ergonomia sono fondamentali.

La connettività non è trascurata, con supporto per interfacce VGA e HDMI 1.4, permettendo agli utenti di collegare facilmente il monitor a una vasta gamma di dispositivi, dai PC ai laptop, fino alle console di gioco. Inoltre, la compatibilità con il montaggio VESA 75x75mm offre ulteriori opzioni di installazione, permettendo di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania montando il monitor su una parete o su un braccio dedicato.

Questo monitor da 27 pollici del produttore Koorui offre un’esperienza visiva di alta qualità, un comfort d’uso eccezionale e una versatilità di connessione a un prezzo estremamente competitivo. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!