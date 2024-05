Monitor Apple con risoluzione 5K a un prezzo MAI VISTO PRIMA (-200€ in meno)!

Sei un professionista del settore creativo? Allora saprai bene che un monitor mediocre non basta. Ecco perché hai bisogno di uno schermo al top, proprio come Apple Studio Display. E con il nuovissimo sconto Amazon, potrai portarlo a casa al prezzo più basso mai visto: 1.599,00€. Si tratta di un ribasso importante se pensiamo che il costo iniziale si attesta sui 1.799,00€.

Tutte le caratteristiche dell’Apple Studio Display

Questo schermo vanta una risoluzione impressionante di 5120 x 2880 pixel, con il supporto per un miliardo di colori e un’ampia gamma cromatica P3, che offrono una riproduzione fedele, ideale per il fotoritocco e il montaggio video. Inoltre, la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore del display in base all’ambiente circostante.

Ma questo non è un classico display dato che è dotato anche di una webcam da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica. Oltre a questo, ci sono ben 3 microfoni di qualità professionale in array, tutto pensato per far sì che le tue videochiamate siano di altissima qualità.

E non manca neanche il sistema audio formato da 6 altoparlanti con audio spaziale, con supporto per Dolby Atmos che migliora ancora di più il suono.

La connettività del monitor è altrettanto versatile, con la porta Thunderbolt 3 che offre una connessione ad alta velocità ai dispositivi come il MacBook Pro, mentre le tre porte USB-C permettono di collegare facilmente periferiche, unità di archiviazione e altri accessori. E c’è anche modo per ricaricare il tuo MacBook con la porta da 96W, in modo da mantenere il tuo laptop sempre carico e pronto all’uso.

Fatti un regalo e migliora la tua produttività come non mai grazie ad Apple Studio Display, scontato di 200€ su Amazon!