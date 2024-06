Monitor da gaming da 165 Hz in offerta a 183€ su Amazon: un AFFARE per i videogiocatori

È il momento giusto per acquistare un nuovo monitor da gaming: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare il monitor ASUS TUF Gaming VG279QL1A al prezzo scontato di 183 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per uno dei migliori monitor sul mercato, caratterizzato da un pannello IPS da 27 pollici con refresh rate di 165 Hz. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere poi il monitor al carrello.

Monitor ASUS TUF: l’offerta di Amazon è ottima

Il monitor ASUS TUF Gaming in offerta su Amazon è l’occasione giusta per tutti i videogiocatori alla ricerca di un ottimo monitor da gaming a un prezzo accessibile. Si tratta di un modello da 27 pollici, con risoluzione Full HD, pannello IPS e refresh rate di 165 Hz. Il tempo di risposta è di 1 ms. Da notare, inoltre, la presenza del supporto G-SYNC oltre che della certificazione DisplayHDR 400.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor ASUS TUF Gaming descritto in precedenza con un prezzo scontato di 183 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è ora disponibile al nuovo minimo storico. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Si tratta dell’offerta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un monitor da gaming di qualità.