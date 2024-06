Il Samsung Smart Monitor M5 è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

Il Samsung Smart Monitor M5 combina le funzioni avanzate di una Smart TV con quelle di un monitor per la produttività e l’intrattenimento. Il risultato è un ottimo dispositivo FHD che offre accesso nativo – senza necessità di device esterni – ad un grandissimo numero di applicazioni – tra cui Netflix, Spotify e molto altro.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ribassato: per breve tempo, il Samsung Smart Monitor M5 può essere tuo a solamente 219€ anziché 256€: è il prezzo minimo storico mai registrato su Amazon.

Il display del Samsung M5 utilizza la tecnologia LED e offre una buona qualità dell’immagine con colori vivaci e contrasti decenti. Con una luminosità di 250 nits, è adatto per l’uso in ambienti interni ben illuminati, ma può risultare meno efficace in stanze molto luminose. La risoluzione Full HD è perfetta per la visione di contenuti in streaming, la navigazione web e l’editing di documenti . Il modello protagonista di questa offerta ha una diagonale da 27 pollici, che è perfetta per la maggior parte degli scenari.

Grazie al sistema operativo Tizen, il monitor offre accesso a numerose applicazioni di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, senza la necessità di un dispositivo esterno. Supporta anche la connettività Wi-Fi e Bluetooth, permettendo di collegare facilmente dispositivi esterni come mouse, tastiere e altoparlanti Bluetooth .

Il Samsung M5 è dotato di diverse porte, tra cui HDMI, USB-C, USB-A e una porta per le cuffie. Insomma, come un normale monitor di ultima generazione, è estremamente versatile e lo puoi collegare con facilità a tutti i tuoi device: dai computer alle console da gioco.

Il monitor è equipaggiato con altoparlanti integrati da 5 watt, che offrono un suono adeguato per la visione di contenuti multimediali e per l’uso quotidiano. Si può anche collegare facilmente ad un qualsiasi sistema di altoparlanti esterni. Non farti assolutamente scappare questa offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro: acquista subito il Samsung Smart Monitor M5 in forte sconto!